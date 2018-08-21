В Усолье едва освободившийся рецидивист ограбил гараж и дом

Усолье-Сибирское, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полицейские задержали за кражу едва освободившегося вора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее было похищено имущество на общую сумму в 21 тысячу рублей.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 28-летний усольчанин, только в последнюю неделю июля вернувшийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. По версии следствия, подозреваемый ночью проник сначала в гараж потерпевшей, где похитил электроинструменты, а потом зашел в частный дом, где у входа лежала сумка, которую он также незаметно забрал. Предполагаемый преступник в поисках легкой наживы проходя по частному жилому сектору, решил воспользоваться предоставленной возможностью – тем, что двери в гараж и дом были не заперты, и вынес чужое имущество. Инструментами он пользовался сам, сумку выбросил, а находившийся в ней сотовый телефон впоследствии продал.

Сотрудники полиции женскую сумку обнаружили брошенной на улице. Все похищенное имущество найдено, изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание до шести лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.