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03.09.2019

В Усолье и районе за три дня случилось два ДТП, где пострадали маленькие дети

Усолье-Сибирское, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском и районе 31 августа и 2 сентября зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали маленькие дети. Всего с начала года подобных аварий в городе случилось уже 20, в них один ребенок погиб, еще 22 получили травмы, сообщает пресс-служба полиции.

Так, 31 августа Тойота Королла сбила шестилетнюю девочку на улице Энгельса в Усолье. Известно, что ребенок находился на улице без присмотра взрослых. Малышка решила погулять в соседнем дворе и переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас ребенок находится в больнице, ее отца оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Кроме того, 2 сентября на автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от отворота к деревне Старая Ясачная Усольского района при столкновении двух легковых автомобилей пострадал младенец. По данным ГИБДД, 63-летний водитель Тойоты Калдины двигался по федеральной трассе со стороны Иркутска. В районе 1840-го километра мужчине стало плохо, он выпустил руль и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Субару Легаси.

– В результате аварии пострадали оба водителя и полугодовалый ребенок, который находился в Субару в специальном детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка, – отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

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