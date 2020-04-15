В Усолье на пустыре в районе проезда Серегина обнаружено тело младенца

Усолье-Сибирское, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Следственный отдел по Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– По версии следствия, вечером 11 апреля на пустыре в районе проезда Серегина в Усолье-Сибирском в пакете было обнаружено тело новорождённого ребенка без признаков жизни. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление личности матери ребёнка, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

ГУ МВД по Иркутской области обращает внимание, что для установления всех обстоятельств случившегося разыскиваются свидетели.

– Полицейские просят граждан, владеющих информацией об инциденте, обратиться в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по адресу: Ленина, 24 или по телефону: 8 (39543) 6-29-66, – отмечает пресс-служба ГУ МВД по региону.