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05.10.2018

В Усолье-Сибирском арестовали водителя, задавившего ребёнка на велосипеде

Усолье-Сибирское, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд на два месяца арестовал водителя «Тойоты Краун», который будучи пьяным сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения. У следствия появились основания полагать, что мужчина может скрыться от наказания и оказывать воздействие на свидетелей. Поэтому следователи ходатайствовали об аресте мужчины, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 21.00 на улице Магистральная. По предварительной информации, 60-летний водитель выехал на встречную полосу, где и сбил 13-летнего мальчика. Подросток двигался на велосипеде по краю проезжей части по встречной полосе движения. Ребёнок скончался в машине скорой помощи.

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