В Усолье-Сибирском бывший сотрудник ФСИН осужден за кражу 200 килограммов нефрита

Усолье-Сибирское, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском экс-сотрудник ФСИН получил условный срок за кражу 200 кг нефрита на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ФКУ ИК-15 ГУФСИН по Иркутской области Мурату Атадурдыеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере.

Напомним, в декабре 2018 года в Усолье-Сибирском приставы на основании постановления суда изъяли у гражданина 213 кг незаконно добытого нефрита. Изъятое сотрудники ведомства поместили в один из служебных кабинетов. В ночь со 2 на 3 января 2019 года в помещение проник водитель этого отдела и его родственник – Мурат Атадурдыев, которые похитили ценный минерал, стоимостью около миллиона рублей.

Подозреваемые были уволены со службы. Следователям СКР на допросе мужчины пояснили, что спрятали нефрит в колодец, расположенный на территории одного из частных домов, для дальнейшего сбыта.

Приговором Усольского городского суда Мурат Атадурдыев признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В отношении второго обвиняемого продолжается рассмотрение дела в суде.