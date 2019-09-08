В Усолье-Сибирском человек с пистолетом ограбил магазин

Усолье-Сибирское, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полиция ищет грабителя магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, устанавливается личность и местонахождение молодого человека, который в ночь с 6 на 7 сентября напал на продавца магазина, угрожая пистолетом. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного агентства предполагаемого преступника не застали.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой.

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Людей, узнавших мужчину на видео, убедительно просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Усольский» по адресу: Ленина, 24 или по телефонам: 8 (39543) 6-29-66, 51-048. Конфиденциальность гарантируется.