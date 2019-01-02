В Усолье-Сибирском из жилого дома эвакуировали больше 20 человек из-за загоревшегося мусора

Усолье-Сибирское, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском утром 2 января во время пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 23 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В начале десятого утра на пульт пожарно-спасательной службы города Усолье-Сибирского поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме по улице Толбухина. Жильцы сообщали, что горит мусор на четвёртом этаже и люди заблокированы в своих квартирах. В связи с тем, что этот дом коридорного типа, к месту пожара были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру.

На момент прибытия первого подразделения из окон квартир на четвёртом и пятом этажах шёл густой дым, а в подъезде было сильное задымление.

– Пятиэтажка – бывшее общежитие, поэтому решающим направлением было выбрано спасение людей. Установив автолестницы, пожарные поочередно снимали жильцов с верхних этажей и спускали вниз. Параллельно спасательная операция развернулась внутри дома. Звеньями газодымозащитной службы были выведены 9 человек. В течение пяти минут пожар был ликвидирован, – рассказал помощник начальника 17 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Олег Донцов.

На спасение людей и тушение пожара от МЧС России было задействовано 6 единиц техники и 20 человек. Всего огнеборцами из квартир с верхних этажей были спасены 23 человека, из них семь детей. Одной из спасенных понадобилась медицинская помощь, с отравлением угарным газом она была доставлена в лечебное учреждение. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В ходе предварительной проверки по факту пожара дознавателям МЧС России установлено, что в коридоре на четвёртом этаже в течение нескольких дней жильцы дома складировали мусор. Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц – основная причина пожара.

– При обходе дома после происшествия, сотрудники МЧС России в одной из квартир на 4 этаже, напротив которой произошел пожар, обнаружили газовый баллон. Неизвестно, какие были бы последствия, но своевременное сообщение и оперативные действия пожарных предотвратили страшные последствия. Хозяин квартиры был доставлен в отдел полиции, а государственные инспекторы по пожарному надзору составили в отношении него административный протокол, – добавил Олег Донцов.

Напомним, в Иркутске в новогоднюю ночь также горело бывшее общежитие. Из здания вывели 25 человек, семерых госпитализировали.