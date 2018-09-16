В Усолье-Сибирском квартиросъемщик поджег жилье после ссоры с сожительницей

Усолье-Сибирское, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском квартиросъемщик поджег в жилье ковер и диван после ссоры с сожительницей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, прошлой ночью при пожаре в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском были спасены 24 человека. О сильном задымлении в подъезде дома по улице Комсомольская в пожарную охрану сообщил один из жильцов дома в третьем часу ночи. К месту пожара были направлены пожарные расчёты и автолестница. Двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже, горела изнутри. Людей в ней не оказалось. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничным маршам в условиях сильного задымления спасли 24 человек, в том числе восемь детей. Жильцы нижних этажей эвакуировались по лестничным маршам самостоятельно. Вскрыв дверь квартиры, пожарные приступили к тушению. Им удалось локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние помещения. В течение часа спасатели ликвидировали возгорание и его последствия. В результате огнём были повреждены квартира по всей площади и балкон соседней квартиры. Верхние квартиры закопчены. – Квартиру, в которой произошёл пожар, снимал мужчина. При опросе квартиросъёмщика выяснилось, что он сознательно поджёг в квартире ковёр и диван, поссорившись со своей сожительницей, после чего покинул дом. Поздней ночью пожар не был обнаружен сразу, в результате чего огонь распространился на площадь всей квартиры, возникла угроза его перехода на жильё соседей. В отношении нарушителя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, – рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Усолью-Сибирскому и Усольскому району Андрей Лопатин. По словам соседей, мужчина часто вёл себя неадекватно, но за свою жизнь они не опасались – и совершенно напрасно. Прошлой ночью никто из людей не пострадал благодаря спасателям, организовавшим эвакуацию в первые минуты. Сам поджигатель в это время, находясь на улице, наблюдал за развитием пожара и стихийной эвакуацией людей. – Мы призываем людей не просто соблюдать меры безопасности при обращении с огнём, но и проявлять бдительность. При нарушении кем-либо из соседей правил пожарной безопасности необходимо сообщить об этом в отдел надзорной деятельности по месту жительства, – добавил государственный инспектор по пожарному надзору. – При пожаре немедленно позвонить на номер «101». Всего за прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 20 пожаров, на которых погибли трое человек. Среди причин пожаров лидирует короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мчс

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