В Усолье-Сибирском отловили серийного вора кабелей

Усолье-Сибирское, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полицейские поймали серийного вора интернет-кабелей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в декабре в Усолье-Сибирском и поселке Средний днем неизвестные через чердаки многоквартирных домов похищали сетевые кабели, принадлежащие различным компаниям по предоставлению доступа в Интернет.

Накануне сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в этих кражах.

Полицейские составили и распространили с возможным описанием преступника и указанием мест, где можно обнаружить предполагаемого похитителя. В ходе отработки этих мест сотрудники Росгвардии поймали мужчину с приготовленным для сдачи в пункт приема металлолома кабелем в руках.

Установлено, что подозреваемый в кражах – 36-летний ранее судимый житель села Холмушино. Последние интернет-кабели он снял с двух домов, расположенных на улице Луначарского в Усолье. Там он срезал более пятисот метров проводов.

По этому факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража.

В ходе расследования установлена причастность задержанного еще к шести эпизодам краж интернет-кабелей, из которых четыре хищения были совершены в Усолье и два – в поселке Средний.