|Происшествия
|26.12.2018
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В Усолье-Сибирском отловили серийного вора кабелей
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Усолье-Сибирское, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полицейские поймали серийного вора интернет-кабелей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в декабре в Усолье-Сибирском и поселке Средний днем неизвестные через чердаки многоквартирных домов похищали сетевые кабели, принадлежащие различным компаниям по предоставлению доступа в Интернет.
Накануне сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в этих кражах.
Полицейские составили и распространили с возможным описанием преступника и указанием мест, где можно обнаружить предполагаемого похитителя. В ходе отработки этих мест сотрудники Росгвардии поймали мужчину с приготовленным для сдачи в пункт приема металлолома кабелем в руках.
Установлено, что подозреваемый в кражах – 36-летний ранее судимый житель села Холмушино. Последние интернет-кабели он снял с двух домов, расположенных на улице Луначарского в Усолье. Там он срезал более пятисот метров проводов.
По этому факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ – кража.
В ходе расследования установлена причастность задержанного еще к шести эпизодам краж интернет-кабелей, из которых четыре хищения были совершены в Усолье и два – в поселке Средний.
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