В Усолье-Сибирском поймали серийного грабителя

Усолье-Сибирское, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж и грабежей.

Так, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, у одной из усольчанок злоумышленник похитил четыре с половиной тысячи рублей, когда та расплачивалась за покупку в магазине.

Днем ранее в полицию обратились две женщины, у обеих в разное время пропали сотовые телефоны. Как выяснили сыщики, одна потерпевшая лишилась мобильного на своем рабочем месте на рынке. У сотрудницы скупки пропал собственный гаджет, когда она принимала товар от одного из посетителей.

Кроме того, в полицию обращались работники одного из ломбардов – неизвестный похитил из скупки бензопилу.

По фактам краж и грабежей возбудили уголовные дела. Затем пенсионера ограбил незнакомый человек, забрал у него две с половиной тысячи рублей. Потерпевший сразу же позвонил в полицию. В течение нескольких минут на место происшествия прибыли оперативники, которые обнаружили предполагаемого преступника на одной из близлежащих улиц, он не успел скрыться. Похищенные деньги полицейские у грабителя изъяли и вернули пожилому мужчине.

Как установили оперативники, к этим преступлениям причастен один и тот же человек, 42-летний неоднократно судимый усольчанин. Его подозревают в совершении еще четырех аналогичных преступных деяний. Сейчас злоумышленник помещен в СИЗО. Уголовные дела, возбужденные по фактам пяти краж и трех грабежей, объединены в одно производство. Похищенное у разных потерпевших имущество полицейские нашли и изъяли.