В Усолье-Сибирском пьяный водитель иномарки задавил школьника на велосипеде

Усолье-Сибирское, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском вечером 1 октября иномарка насмерть сбила 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 21.00 часов на улице Магистральная. По предварительной информации, 60-летний местный житель, двигаясь на автомашине «Тойота Краун» со стороны улицы Крупская в направлении улицы Менделеева, выехал на встречную полосу, где и сбил мальчика. Подросток двигался на велосипеде по краю проезжей части по встречной полосе движения.

В результате наезда школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. Предварительно установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.