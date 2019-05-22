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Происшествия
23.05.2019

В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери

Усолье-Сибирское, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери и сдавал их на металлолом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от сотрудника одной из городских управляющих компаний. Он рассказал, что из подвальных помещений двух домов, расположенных на проспекте Комсомольский, похищены восемь металлических дверей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в подвальные помещения, взломав входные двери, а затем беспрепятственно вынесли оттуда внутренние двери.

В течение суток сотрудники уголовного розыска в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали предполагаемого преступника.

Проживающий поблизости 43-летний усольчанин сдавал украденное имущество на металлолом, а вырученные от продажи деньги тратил на личные нужды. Мужчина ранее неоднократно судим.

Следователем по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята.

Также установлена причастность усольчанина к кражам телефонных кабелей на улицах Суворова и Куйбышева, часть похищенных проводов изъята. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям. Сейчас мужчина является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных следователем и дознавателем.

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