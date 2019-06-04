В Усолье-Сибирском сотрудники МЧС спасли кота, который провел на дереве восемь суток

Усолье-Сибирское, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области спасли кота, который провел на дереве восемь суток без еды и воды. Об этом ведомство сообщает на своей официальной странице в соцсетях.

Операцию по спасению кота пожарные провели 5 июня около 10 часов утра возле дома № 11 по улице Стопани.

– Кот сидел на высоте четырехэтажного дома. Чтобы достать его с дерева, пожарным пришлось использовать автолестницу. Спасенного зверя передали в руки радостному хозяину. Мужчина сообщил, что кот провел на дереве восемь дней, – сообщает пресс-служба МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что первую спасательную операцию жители двора пытались провести самостоятельно 3 июня. Однако кот только испугался и залез еще выше, на самую макушку дерева. Поэтому было решено прибегнуть к помощи сотрудников МЧС.