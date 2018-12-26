В Усолье-Сибирском супруги получили на двоих 16 лет за наркоторговлю

Усолье-Сибирское, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском семейной паре, торговавшей героином, суд дал 16 лет колонии на двоих.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в январе этого года сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МО МВД «Усольский» совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали группу, члены которой занималась сбытом наркотиков на территории Усолья-Сибирского.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что семейная пара – 47-летняя женщина и 44-летний мужчина – путем закладок продают героин потенциальным потребителям. Полицейские провели проверочную закупку, в результате которой подозреваемые попытались сбыть наркотик массой 0,502 грамма.

По месту проживания предполагаемых преступников сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили и изъяли вещество, расфасованное по пакетам и готовое для реализации – всего 53 свертка. Проведенная экспертиза подтвердила, что это героин. Кроме того, в ходе обыска были изъяты предполагаемые орудия преступления – мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

Оба участника криминального тандема ранее имели судимости.

Доказательства, собранные сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков, стали основанием для вынесения обвинительного приговора фигурантам уголовных дел.

Усольский городской суд признал чету виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 примечанием 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное производство или сбыт наркотических средств».

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ее супруга – к девяти годам лишения свободы.