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25.05.2018

В Усолье-Сибирском трехлетний ребенок выпал из окна

Усолье-Сибирское, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском вечером 24 мая из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трехлетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с тяжелыми травмами ребенок был доставлен в детскую городскую больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мальчик находился дома вместе с мамой. Окна квартиры были открыты. Ребенок, мать которого в тот момент отвлеклась, забрался на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Сейчас он госпитализирован.

В Иркутской области с начала года это уже одиннадцатый аналогичный случай.

Полиция призывает родителей принимать все меры к обеспечению безопасности своих детей: не оставлять окна квартир открытыми, убирать от окон и с балконов предметы мебели, с помощью которых ребёнок может забраться на подоконник. Необходимо исключить малейшую возможность самостоятельного открывания ребенком окна или балкона. Постоянное внимание поможет уберечь детей от несчастных случаев. Кроме того, родители должны осознавать, что оставление малолетнего ребенка одного без присмотра и контроля со стороны взрослых не допустимо.

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