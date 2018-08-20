|Происшествия
|21.08.2018
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В Усолье-Сибирском в мусорку с бутылкой из-под алкоголя выбросили мертвого ребенка
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Усолье-Сибирское, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 20 августа в мусорном контейнере недалеко от дома №8 по проспекту Химиков мужчина без определенного места жительства обнаружил пакет с телом младенца. Также в пакете нашли пустую бутылку из-под спиртного и другие отходы.
Следователи СУ СКР по Иркутской области проводят проверку по факту смерти младенца. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенная судебно-медицинская экспертиза установила предварительную причину смерти – асфиксия околоплодными водами, ребенок был рожден мертвым.
В настоящее время устанавливаются личность матери и обстоятельства произошедшего.
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