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21.08.2018

В Усолье-Сибирском в мусорку с бутылкой из-под алкоголя выбросили мертвого ребенка

Усолье-Сибирское, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 20 августа в мусорном контейнере недалеко от дома №8 по проспекту Химиков мужчина без определенного места жительства обнаружил пакет с телом младенца. Также в пакете нашли пустую бутылку из-под спиртного и другие отходы.

Следователи СУ СКР по Иркутской области проводят проверку по факту смерти младенца. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенная судебно-медицинская экспертиза установила предварительную причину смерти – асфиксия околоплодными водами, ребенок был рожден мертвым.

В настоящее время  устанавливаются личность матери и обстоятельства произошедшего.

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