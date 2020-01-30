В Усолье-Сибирском водитель наехал на детские санки с ребенком

Усолье-Сибирское, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском неизвестный водитель наехал на санки с ребенком и скрылся.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел 29 января около 18 часов 40 минут на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Ватутина, в районе магазина «Усольчанка».

Женщина с двухлетним ребенком, сидящим в детских санках, переходила проезжую часть в направлении городского парка. Заканчивая переход, она еще не успела закатить санки на тротуар, и в этот момент на них наехал автомобиль, двигавшийся со стороны автодороги Р-255 «Сибирь».

При наезде ребенок выпал из санок и получил телесные повреждения. Водитель, предположительно управляющий автомобилем марки «Ниссан», универсал, серебристого цвета, с места происшествия скрылся.

КООРДИНАТЫ:

Полиция призывает водителя, причастного к происшествию, самостоятельно явиться в усольский отдел Госавтоинспекции. Граждан, обладающих сведениями о случившемся, просят позвонить по телефонам 8(39543) 6- 6-78-08, 6-87-02.