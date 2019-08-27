В Усолье-Сибирском – вспышка кишечной инфекции

Усолье-Сибирское, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из теротдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области 26 августа поступило сообщение о том, что с 24 по 25 августа у жителей Усолья-Сибирского зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей трех и девяти лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по этому факту следственным отделом по Усолью-Сибирскому СУ СКР начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной информации, пострадавшие связывают наличие заболевания с употреблением в пищу в домашних условиях блюд, изготовленных в одном из заведений, занимающихся производством и доставкой продуктов питания.

Сейчас следователями опрашиваются заболевшие жители города, персонал заведения, истребуется интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.