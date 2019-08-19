Усолье-Сибирское, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском задержали начинающих наркоторговцев, которые продавали через интернет «скорость». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас установлено три эпизода противоправной деятельности.

Как выяснили сотрудники полиции, 30-летняя уроженка города Усолье-Сибирское вместе со своим знакомым с июня 2019 года продавали через интернет-магазин синтетические наркотики, именуемые «скорость», а распространяли вещества через закладки. При этом они применяли меры предосторожности, оплату принимали только электронными платежами.

В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана с поличным при попытке реализовать запрещенное вещество через специально созданный для этой цели тайник. Вскоре сыщики вышли на след ее 19-летнего подельника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Во время обыска правоохранители нашли в домах злоумышленников четыре свертка с порошком белого цвета, его направили на исследование. Также обнаружили четыре мобильных телефона, банковские карты, упаковки и деньги.

Возбуждено уголовное дело. Усольский городской суд отправил женщину под арест, а парень находится под подпиской о невыезде. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников противоправной деятельности продолжаются.