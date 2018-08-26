В Усолье водитель, по пьяни сбивший ребенка на тротуаре, пытается обжаловать решение суда

Усолье-Сибирское, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Водитель, сбивший в пьяном виде ребенка на тротуаре в Усолье-Сибирском, пытается обжаловать решение местного суда в вышестоящей инстанции.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, мужчина был признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью мальчика 2008 года рождения.

Выяснилось, что 11 мая 2018 года водитель, находясь в алкогольном опьянении, превысил на своем автомобиле отечественной марки скорость и, не справившись с управлением, сбил опору дорожного знака «Пешеходный переход». После чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, находившегося в это время на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил различные телесные повреждения, причинившие его здоровью вред средней тяжести. Бригадой скорой помощи мальчик с черепно-мозговой травмой и другими был доставлен в больницу. Водитель попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан сотрудниками ДПС недалеко от места происшествия.

Свою вину в совершении административного правонарушения мужчина признал в полном объеме, пояснил, что с предъявленным обвинением согласен.

Учитывая характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, наличие отягчающего обстоятельства – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, судья признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на срок один год и шесть месяцев. Санкция части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Правонарушитель с назначенным наказанием не согласился и подал жалобу на решение судьи в апелляционную инстанцию. Сейчас жалоба еще не рассмотрена, дело направлено в Иркутский областной суд.