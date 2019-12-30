В Усолье задержали мужчину, который убил свою знакомую и ранил ее сына-подростка

Усолье-Сибирское, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в особо тяжком преступлении. Трагедия произошла 29 декабря.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в дежурную часть позвонила несовершеннолетняя и сообщила, что к ним в квартиру за помощью постучался 12-летний мальчик-сосед. На шее у него была резаная рана.

– На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, у её сына на шее обнаружена резаная рана, а также ожог лица. Аналогичные телесные повреждения получил одноклассник мальчика, который находился в этот момент у него в гостях, – сообщает пресс-служба СУ СКР.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, инцидент между 30-летним ранее судимым усольчанином и его 38-летней знакомой произошел в ходе распития алкоголя. Внезапно возник конфликт, на почве которого злоумышленник смертельно ранил женщину и травмировал двух подростков.

– Вероятного преступника остановил сосед погибшей. Он обезвредил вооруженного ножом усольчанина и удерживал его до прибытия наряда полиции. Медики оказали подросткам необходимую помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Подозреваемый находится под стражей.