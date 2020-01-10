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Происшествия
10.01.2020

В Усолье задержали рецидивиста с наркотиками

Усолье-Сибирское, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полиция задержала 27-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при досмотре подозрительного молодого человека полицейские обнаружили у него в пакете вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Вес наркотика составил 800 грамм, что является крупным размером.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Известно, что задержанный усольчанин нигде не работает и ранее судим.

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