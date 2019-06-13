В Усольском районе 13 июня без вести пропала шестилетняя девочка

Усольский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе 13 июня без вести пропала шестилетняя Мария Каляцкая. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем девочка вместе с дедушкой пошла в лес, расположенный в одном километре от поселка Мишелевка. В какой-то момент ребенок пропал из виду. ​ В настоящее время полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители ведут поиск – всего более 70 человек. Из Иркутска на помощь коллегам выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и отряд волонтеров, в том числе кинолог с ищейкой Ханной, которая недавно помогла разыскать человека. ПРИМЕТЫ: На вид шесть лет, волосы светлые, была одета в синие джинсы, светлое платье, красные туфли и кепку. КООРДИНАТЫ: Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка или готов помочь, просят оказать помощь в поисках и позвонить по телефонам дежурной части: 8 (39543) 6-28-55 или 102. Руководитель волонтерского отряда: 8-964-650-02-80 (Леонид). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мвд

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