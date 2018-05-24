В Усольском районе 24 мая зафиксировали и потушили один лесной пожар

Усольский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе 24 мая зафиксировали новый лесной пожар на площади 0,5 гектара. Потушить его удалось, когда он распространился на три гектара, сообщает пресс-служба регправительства.

Возгорание было обнаружено в одном километре от деревни Низовцева Усольского района. В тушении возгорания участвовали 11 сотрудников лесной охраны и три единицы наземной техники.

По информации министерства лесного комплекса Иркутской области, инспекторами лесоохраны в течение текущей недели выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Сумма штрафов увеличилась на 180,5 тысяч рублей и на сегодня составляет около 9,4 млн рублей. К административной ответственности по данной статье привлечено в общей сложности 504 физических и юридических лица.