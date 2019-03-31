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01.04.2019

В Усольском районе 31 марта произошло массовое ДТП

Усольский район, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на объездной Иркутска 31 марта произошло ДТП с участием четырёх иномарок, одна из которых была с прицепом. Об этом сообщили пользователи паблика ДТП 38RUS Иркутск.

В паблике опубликовали видео момента столкновения. На кадрах запечатлено, что автоаварию спровоцировал водитель, выехавший на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области, информация о столкновении в ведомство не поступало. Это значит, что ДТП обошлось без жертв.

Напомним, вечером 30 марта на 1842 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе погиб 53-летний пассажир иномарки, на высокой скорости выехавшей на встречную полосу и врезавшейся в грузовик.

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