|Происшествия
|10.05.2018
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В Усольском районе ангарчанин спровоцировал ДТП, уходя от погони, и сам вылетел в кювет
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Усольский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Утром 10 мая в Усольском районе ангарчанин на Тойоте устроил ДТП – спровоцировал столкновение автомобиля ГИБДД с другой Тойотой, а заодно и сам не справился с управлением и вылетел в кювет.
Авария случилась в районе поселка Железнодорожный Усольского района. По предварительной информации, автомобилист заметил экипаж ГИБДД на одной из улиц Усолья-Сибирского и внезапно попытался скрыться. В процессе преследования он неоднократно создавал аварийные ситуации, игнорируя требования об остановке.
В итоге в ДТП пострадали четыре человека – сам нарушитель, водитель другой Тойоты и два сотрудника Госавтоинспекции. Все они доставлены в больницу для проверки состояния их здоровья.
По факту столкновения проводится всесторонняя проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, ищет очевидцев и кадры видеозаписей, запечатлевших аварию и предшествующие ей события.
Кстати, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, виновник ДТП получил водительские права в 2010 году. За это время он 37 раз привлекался к ответственности за различные нарушения на дорогах – проезд на красный сигнал светофора, тонировку, также он не уступал дорогу пешеходам.
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