ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
10.05.2018

В Усольском районе ангарчанин спровоцировал ДТП, уходя от погони, и сам вылетел в кювет

Усольский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Утром 10 мая в Усольском районе ангарчанин на Тойоте устроил ДТП – спровоцировал столкновение автомобиля ГИБДД с другой Тойотой, а заодно и сам не справился с управлением и вылетел в кювет.

Авария случилась в районе поселка Железнодорожный Усольского района. По предварительной информации, автомобилист заметил экипаж ГИБДД на одной из улиц Усолья-Сибирского и внезапно попытался скрыться. В процессе преследования он неоднократно создавал аварийные ситуации, игнорируя требования об остановке.

В итоге в ДТП пострадали четыре человека – сам нарушитель, водитель другой Тойоты и два сотрудника Госавтоинспекции. Все они доставлены в больницу для проверки состояния их здоровья.

По факту столкновения проводится всесторонняя проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, ищет очевидцев и кадры видеозаписей, запечатлевших аварию и предшествующие ей события.

Кстати, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, виновник ДТП получил водительские права в 2010 году. За это время он 37 раз привлекался к ответственности за различные нарушения на дорогах – проезд на красный сигнал светофора, тонировку, также он не уступал дорогу пешеходам.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске