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18.05.2018

В Усольском районе фиксируют лесной пожар на 10 гектарах

Усольский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе по состоянию на утро 18 мая зарегистрирован один действующий лесной пожар площадью 10 гектаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Между тем, по данным регправительства, за минувшие сутки в Приангарье было ликвидировано 11 возгораний в лесном фонде, включая девять вновь зарегистрированных. Общая площадь этих очагов составляла 241 га, покрытых лесом и 12 не лесных гектаров.

Три возгорания потушено в Заларинском районе, по одному – в Зиминском, Усольском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тулунском районах.

В тушении пожаров 17 мая были задействованы 105 работников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан, 40 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовало два самолета Як-18. В Качугском районе работал самолет Ан-2. Общий налет авиатехники составил 14 часов 45 минут.

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