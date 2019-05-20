В Усольском районе ищут упавшего в реку четырехлетнего мальчика

Усольский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на реке Белая вблизи поселка Новомальтинск ведется поиск четырехлетнего ребенка, который вечером 19 мая упал в воду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пропаже мальчика поступила в 19:30. Установлено, что малыш играл на берегу в компании шестилетнего мальчика.

– Когда младший, поскользнувшись, оказался в воде, его товарищ побежал за помощью. Но взрослым не удалось найти ребенка. Длительное пребывание в холодной воде и небольшое течение не оставили ребенку шансов. Глубина в этом месте – полтора-два метра. Поиски продолжаются, – уточнил старший государственный инспектор по маломерным судам Усольской группы патрульной службы Альберт Гасанов.