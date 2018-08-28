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29.08.2018

В Усольском районе кроссовер влетел в грузовик: погиб водитель легковушки

Усольский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на 1835 километре автодороги Р-255 «Сибирь» кроссовер «Хонда ЦР-В» столкнулась с грузовиком «Хино Рэйнджер». В результате погиб 69-летний водитель легковушки, сообщает пресс-служба дорожной полиции.

ДТП произошло в районе отворота к деревне Старый Китой. Предварительно установлено, что водитель Хонды, выезжая с проселочной дороги на федеральную трассу, не пропустил следовавший со стороны Иркутска грузовой автомобиль.

Известно, что мужчина, управлявший кроссовером, был жителем Старого Китоя. Он скончался на месте происшествия.

УГИБДД по Иркутской области по факту столкновения проводит проверку.

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