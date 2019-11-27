В Усольском районе на федеральной трассе столкнулись легковушка и пассажирский автобус

Усольский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» днем 27 ноября в поселке Тельма Усольского района столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, в салоне специализированного автобуса находились 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса, два воспитателя и водитель. Автобус в 16:00 выехал из Усолья-Сибирского в Ангарск. Столкновение произошло в 16:25.

В результате столкновения в медицинское учреждение доставлены для диагностирования состояния здоровья девять детей и один воспитатель. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю Тойоты Премио.

На месте происшествия работают несколько экипажей ГИБДД, в том числе три осуществляют регулирование дорожного движения и принимают меры к ликвидации последствий и освобождению участка федеральной трассы для проезда транспорта.