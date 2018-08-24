В Усольском районе полицейским пришлось подстрелить агрессивную овчарку

Усольский район, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Мальта Усольского района оперативникам пришлось применить табельное оружие простив агрессивной кавказской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О том, что в посёлке завелась неадекватная собака, местные жители сообщили в полицию 24 августа. Они пожаловались на то, что её поведение представляет угрозу для местных жителей.

На место оперативно выдвинулась следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили пса, который набросился на правоохранителей.

В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников применил табельное оружие, в результате собака была обезврежена.