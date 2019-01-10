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11.01.2019

В Усольском районе поймали мужчину с полутора килограммами марихуаны

Усольский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе полицейские поймали мужчину с полутора килограммами марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, в районе остановочного пункта Зеленый городок задержан 30-летний житель Усолья-Сибирского, у которого обнаружено и изъято вещество с признаками наркотических средств. Проведенная в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – марихуана, весом около полутора килограммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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