Усольский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе поймали серийного вора-рецидивиста из Бурятии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что у него пропал сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мобильный был украден на автобусной остановке в поселке Железнодорожный. Подозреваемый обратил внимание на гаджет, торчащий из кармана куртки потерпевшего, и незаметно его вытащил. Вместе с телефоном злоумышленник завладел чужой банковской картой, с которой снял все находившиеся на счету деньги – около 12 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Это оказался 24-летний житель Бурятии, ранее неоднократно судимый. Примерно за месяц до приезда в Усольский район он освободился из мест лишения свободы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ – кража.

Между тем мужчина является фигурантом еще двух уголовных дел, где потерпевшими стали его новые знакомые, жители Усольского района, с которыми он распивал спиртные напитки, а потом присваивал чужое имущество: телефоны и деньги.