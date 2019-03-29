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31.03.2019

В Усольском районе произошло ДТП – один человек погиб

Усольский район, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе иномарка врезалась в грузовик – один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 21 часа 30 марта в дежурную часть поступило сообщение о столкновении автомобилей на 1842 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что водитель «Тойоты Корса» не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и выехал на встречку, врезавшись в большегруз «Скания». В результате аварии погиб от полученных травм 53-летний пассажир «Корсы» и получил травмы ее 33-летний водитель.

По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает соблюдать скоростной режим и строго придерживаться правил дорожного движения.

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