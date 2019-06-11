В Усольском районе столкнулись Хонда и микроавтобус, пострадали пять человек

Усольский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на автодороге Р-255 «Сибирь» 11 июня около 13:10 столкнулись Хонда Аккорд и микроавтобус Фиат Дукато. Пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительным данным, водитель Хонды ехал со стороны Иркутска, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом, который следовал по маршруту «поселок Средний-Усолье-Сибирское» во встречном направлении. В результате оба транспортных средства съехали с проезжей части в кювет.

– На момент ДТП в микроавтобусе находились семь человек, водитель и четыре пассажира доставлены в травмпункт, – поясняют в полиции. – На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.