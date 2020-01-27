В Усольском районе в ходе попойки двое собутыльников зарезали других трех

Усольский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Белореченский Усольского района в ходе попойки двое собутыльников зарезали других трех.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьм 105 УК РФ – убийство двух и более лиц, по факту обнаружения тел двух мужчин 53 и 62 лет и 46-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 января 2020 года четверо мужчин и женщина совместно распивали спиртные напитки в квартире одного из домов в поселке Белореченский. Между ними произошла ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли собутыльникам множественные удары колюще-режущими предметами. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. После совершения преступления мужчины покинули квартиру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемые были задержаны. Ими оказались 33-летний и 48-летний местные жители, ранее неоднократно судимые за совершение преступлений имущественного характера и преступлений против личности.

Сейчас подозреваемые дали подробные показания по обстоятельствам совершенного преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.