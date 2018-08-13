В Усольском районе в ДТП из-за пьяного водителя погиб 15-летний юноша

Усольский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе 10 августа пьяный водитель «Оки» не справился с управлением и перевернулся. В результате погиб его 15-летний пассажир, сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Мишелёвка. Установлено, что машина перед тем как перевернуться съехала на обочину. Подросток в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадал ещё один пассажир – женщина.

Водитель «Оки» помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об его аресте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ –нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.