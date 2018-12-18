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19.12.2018

В Усольском районе в ДТП с грузовиком погиб 20-летний водитель иномарки

Усольский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе в ночь на 18 декабря при столкновении с грузовиком погиб 20-летний водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло на 1832 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Как оказалось, молодой водитель «Тойоты Королла», следуя со стороны Иркутска, выехал встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «Рено Премиум».

Удар при столкновении произошел с такой силой, что у 20-летнего водителя легкового автомобиля не было шансов на спасение, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что погибший водительское удостоверение получил в августе этого года.

Фото пресс-службы полиции

В 2018 году при ДТП, совершенных на территории Усолья-Сибирского и Усольского района, погибло 24 человека, пять из них дети, ранения получили 244 человека, в том числе 26 несовершеннолетних.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать дорожные правила.

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