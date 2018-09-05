В усольском Железнодорожном насмерть сбили школьницу

Усольский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Железнодорожный Усольского района утром 6 сентября под колеса автомобиля попала 10-летняя школьница. По предварительной информации, девочка погибла.

О происшествии сообщили пользователи в группе « ДТП 38RUS Иркутск » в соцсети «Вконтакте». Трагедия случилась на улице Трактовая. Девочка в этот момент шла в школу.

На месте происшествия работает полиция, подробности и обстоятельства станут известны позднее.