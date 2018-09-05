|Происшествия
|06.09.2018
|
|
В усольском Железнодорожном насмерть сбили школьницу
|
Усольский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Железнодорожный Усольского района утром 6 сентября под колеса автомобиля попала 10-летняя школьница. По предварительной информации, девочка погибла.
О происшествии сообщили пользователи в группе «
На месте происшествия работает полиция, подробности и обстоятельства станут известны позднее.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram