|Происшествия
|28.08.2019
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В Усть-Илимске без вести пропал пенсионер Олег Томилин
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Усть-Илимск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего пенсионера Олега Томилина. Мужчина 1939 года рождения ушел из дома и до настоящего момента не вернулся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пенсионер ушел из дома во временной промежуток с 20:30 26 августа до 10:45 27 августа.
ПРИМЕТЫ:
БЫЛ ОДЕТ:
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (39535) 98-3-75, 20-718, 8-950-118-57-57 или 02, либо 102 (112) с мобильного.