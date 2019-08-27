В Усть-Илимске без вести пропал пенсионер Олег Томилин

Усть-Илимск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего пенсионера Олега Томилина. Мужчина 1939 года рождения ушел из дома и до настоящего момента не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пенсионер ушел из дома во временной промежуток с 20:30 26 августа до 10:45 27 августа.

ПРИМЕТЫ:

На вид 75 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые короткостриженные, глаза карие.

БЫЛ ОДЕТ:

Куртка (пуховик) кожаная черного цвета, кофта на замке белого цвета, футболка темно-зеленая с кармашком слева, штаны, под штанами возможно шорты с рисунком пальмы.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Страдает потерей памяти.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (39535) 98-3-75, 20-718, 8-950-118-57-57 или 02, либо 102 (112) с мобильного.