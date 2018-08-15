В Усть-Илимске медведь вышел к детскому лагерю

Усть-Илимск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске двухгодовалый медведь вышел к детскому оздоровительному лагерю «Лосенок».

Как сообщает « Илимское региональное телевидение », животное прошлось вдоль забора, потом отправилось к мусорным бакам.

– Пищевых отходов в баках не было, так что единственной добычей медведя стали пакеты из-под молока. Спугнул его подъехавший рано утром «УАЗик». Больше пока животное не возвращалось, – говорит директор лагеря Сергей Тютюнник.

Председатель Организации охотников и рыболовов Усть-Илимского района Владимир Мельников рассказал, что на территории муниципалитета выдано 25 разрешений на добычу бурого медведя, сезон охоты на которого начался с 10 августа. Правда, добывать животных можно только в охотничьих угодьях.