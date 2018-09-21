В Усть-Илимске мошенница украла у пенсионерки почти 800 тысяч рублей

Усть-Илимск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске мошенница обманом похитила у пенсионерки 790 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 20 сентября в дежурную часть МО МВД «Усть-Илимский» поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, которые путем обмана завладели 790 тысячами рублей.

Полицейским 81-летняя пенсионерка сообщила, что впустила в квартиру неизвестную женщину, которая рассказала о замене старых денежных купюр на новые. При этом попросила написать заявление, рекомендовала пересчитать и опечатать купюры и ждать работников социальных служб. Потерпевшая усадила незнакомку на стул, дала ей деньги, а сама отлучилась на кухню. По возвращению лжесоцработница передала хозяйке квартиры сверток и сказала, что уже опечатала купюры, попросила их убрать и ушла.

Проводив гостью, женщина позвонила знакомой чтобы рассказать о случившемся. Подруга посоветовала вскрыть конверт и проверить сохранность денег. Сделав это, заявительница вместо денег в свертках обнаружила тетрадные листы.

По этому факту проводится проверка, сотрудники полиции ведут розыск злоумышленницы.