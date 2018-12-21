|Происшествия
|22.12.2018
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В Усть-Илимске неизвестный сбил на «зебре» 14-летнюю школьницу и скрылся
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Усть-Илимск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полиция разыскивает водителя автомобиля, сбившего 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе и сбежавшего с места происшествия.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 19 декабря в 18.30 у дома №38 по улице Дружбы Народов.
В настоящее время сотрудники ГИБДД принимают меры к розыску водителя и призывают его самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснения по факту случившегося.
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