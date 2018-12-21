В Усть-Илимске неизвестный сбил на «зебре» 14-летнюю школьницу и скрылся

Усть-Илимск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полиция разыскивает водителя автомобиля, сбившего 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе и сбежавшего с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 19 декабря в 18.30 у дома №38 по улице Дружбы Народов.

В настоящее время сотрудники ГИБДД принимают меры к розыску водителя и призывают его самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснения по факту случившегося.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому происшествию, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (39535) 68-6-99, 68-4-64.