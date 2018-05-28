В Усть-Илимске предотвратили пожар в детском лагере и доме престарелых

Усть-Илимск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске вечером 28 мая чуть не сгорел детский оздоровительный лагерь «Лосенок» и дом для инвалидов и престарелых – местные жители вовремя сообщили пожарным о возгорании сухой травы поблизости от этих объектов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели зеленые насаждения на площади 0,4 га. Оба социальных учреждения находились примерно в километре от очага.

– Работали одновременно в двух направлениях. Летняя смена еще не началась, детей в лагере не было. В доме инвалидов и престарелых на тот момент находились 213 человек – их было решено эвакуировать во избежание паники и причинения вреда здоровью постояльцам в результате возможного задымления, – пояснил начальник Усть-Илимского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Миндулин.

Ухудшал обстановку и способствовал быстрому распространению огня ветер, который направлял пламя в сторону детского лагеря. На помощь пожарным доставлен был бульдозер местных предпринимателей, с помощью которого удалось отрезать линию огня, опахав территорию. К 22:00 огнеборцы локализовали возгорание, еще через полтора часа справились с открытым огнем. Однако окарауливание социальных объектов и прилегающей территории продолжалось всю ночь, чтобы избежать повторного возгорания тлеющей подстилки.

В настоящий момент дознаватели МЧС выясняют все подробности происшествия, но уже сейчас известно, что трава начала гореть у побережья реки, где накануне видели рыбаков. Таким образом, причиной пожара мог стать непотушенный костер. Возбуждено административное расследование, виновные будут привлечены к ответственности.