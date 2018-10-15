В Усть-Илимске при пожаре в школе пострадала женщина-сторож

Усть-Илимск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в ночь на 13 октября загорелась школа №17 по улице Энгельса. Отравление угарным газом в результате пожара получила сторож учреждения, женщину госпитализировали. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

О возгорании в пожарной охране стало известно около 4.30. Когда на место происшествия прибыл первый расчёт, столовая и смежные помещения находились в сильном задымлении. Пожар потушили через 11 минут после того, как о нём сообщили.

Пострадавшую обнаружили через полчаса во время ликвидации последствий пожара. Бригада «скорой» увезла женщину в состоянии средней тяжести в Усть-Илимскую городскую больницу.

Предварительной причиной пожара в МЧС называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Специалисты отмечают, что своевременное срабатывание автоматической пожарной сигнализации позволило минимизировать ущерб от пожара.