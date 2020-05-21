Усть-Илимск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке на проспекте Дружбы Народов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в пожарно-спасательную службу в пятом часу утра поступило сообщение о задымлении в подъезде, из-за чего жители верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться. К месту пожара были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательной части №51.

На момент прибытия первого подразделения горели электрощиты и электрокабель на седьмом, восьмом и девятом этажах, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

– С нижних этажей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Жильцы верхних этажей, где из-за горевшей проводки стоял плотный дым, оказались изолированными от выхода, так как в доме коридорного типа проход к самым дальним квартирам на трех верхних этажах был заблокированным железными дверями, и они оказались в тупике. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вскрыли двери, разбудили людей и вывели из дома 25 человек с помощью спасательных устройств, – говорит заместитель начальника службы пожаротушения города Усть-Илимска майор внутренней службы Борис Вагин.

В течение семи минут открытый огонь был потушен, еще час потребовался на ликвидацию последствий пожара, проветривание подъезда и проверку квартир. Огнем были повреждены сгораемые элементы электрооборудования в щитах на трех этажах, закопчены стены и потолочное перекрытие коридоров. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего за прошлые сутки в Иркутской области произошло 19 пожаров, семь из них – в жилом секторе. С начала года в Иркутской области произошло 3257 пожаров, спасено более 500 человек.