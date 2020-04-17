В Усть-Илимске пьяная 17-летняя автоледи спровоцировала погоню по ночной трассе

Усть-Илимск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске поздно вечером 16 апреля дорожные полицейские после погони остановили автомобиль, ехавший с превышением скорости. За рулем, как оказалось, была нетрезвая 17-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водитель автомобиля игнорировал требования инспекторов ГИБДД и пытался скрыться, при этом неоднократно подвергая свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности. В районе 222-го км трассы «Братск-Усть-Илимск» водитель не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет.

– К удивлению правоохранителей за рулем находилась 17-летняя девушка. В ходе разбирательств у нее были обнаружены признаки опьянения. За управление авто без прав и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в отношении нарушительницы, составлены административные протоколы. Кроме того, к административной ответственности будут привлечены и родители, недоглядевшие за дочерью, – поясняют в полиции.