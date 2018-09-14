В Усть-Илимске пьяный угонщик врезался в забор гимназии

Усть-Илимск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный житель Усть-Илимска угнал «Хонду» и врезался на ней в ограждение городской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл вечером 13 сентября. Машину угнали со двора дома № 12 по улице Романтиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в угоне был задержан. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, который оказался пьян.

Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Угнанную машину сотрудники ГУ МВД по Иркутской области передали собственнику.