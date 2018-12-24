ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
25.12.2018

В Усть-Илимске пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся

Усть-Илимск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан-Мурано» сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину с маленьким ребёнком и скрылся. Позже он вернулся на место ДТП и признался в содеянном, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл днём 22 декабря на улице Карла Маркса Усть-Илимска. В итоге женщину и её трёхлетнюю дочь госпитализировали.

Чтобы найти скрывшегося с места аварии водителя сотрудники полиции задействовали все наряды наружных служб, сформировали поисковые группы из числа наиболее опытных офицеров Госавтоинспекции.

– Однако через непродолжительное время водитель автомобиля вернулся к месту аварии и дал признательные показания. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови предполагаемого виновника аварии, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас 32-летний водитель привлечен к ответственности за оставление места ДТП, управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске