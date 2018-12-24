В Усть-Илимске пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся

Усть-Илимск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан-Мурано» сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину с маленьким ребёнком и скрылся. Позже он вернулся на место ДТП и признался в содеянном, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл днём 22 декабря на улице Карла Маркса Усть-Илимска. В итоге женщину и её трёхлетнюю дочь госпитализировали.

Чтобы найти скрывшегося с места аварии водителя сотрудники полиции задействовали все наряды наружных служб, сформировали поисковые группы из числа наиболее опытных офицеров Госавтоинспекции.

– Однако через непродолжительное время водитель автомобиля вернулся к месту аварии и дал признательные показания. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови предполагаемого виновника аварии, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас 32-летний водитель привлечен к ответственности за оставление места ДТП, управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.