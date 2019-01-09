В Усть-Илимске пятилетняя девочка в одной пижаме оказалась ночью на улице

Усть-Илимск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в ночь на 5 января на улице в 20-градусный мороз обнаружили пятилетнюю девочку без присмотра взрослых. Ребёнок в одной пижаме стоял на снегу босиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Девочку возле одного из домов по улице Молодёжной заметил сотрудник вневедомственной охраны Семён Рыков, у которого было свободное от службы время. Он подбежал к реёнку, посадил в машину, закутал в свою куртку и доложил о случившемся дежурному пункта централизованной охраны Усть-Илимска. Также информация была передана в дежурную часть отдела полиции города, говорят в управлении Росгвардии по Иркутской области.

Семён Рыков отвёз девочку в отдел полиции, где их уже ждала скорая медицинская помощь. Девочку доставили в городскую больницу. Для пятилетней малышки эта прогулка могла закончиться трагично, но, благодаря бдительности и неравнодушию сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии, ребёнок был вовремя передан медицинским работникам.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.